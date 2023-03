Podismo, Tropea ospita gara regionale. Sindaco: sport e identità per qualità della vita

Con il suo dedalo di vicoli e stradine che costeggiano mura e portali di palazzi nobiliari e che si aprono sugli affacci tra i più belli al mondo, sul sottostante mare cristallino, la destinazione Tropea può promettere un’esperienza autentica e offrire valore aggiunto alla declinazione del turismo in chiave sportiva, in tutti i mesi dell’anno.

Iniziative come Tropea In Corsa, manifestazione podistica alla sua prima edizione che si svolgerà domenica 21 maggio nel centro storico, rappresentano anch’esse e così una occasione per incoraggiare comportamenti e stili di vita sana, soprattutto nei più giovani; “percorsi - sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì - alla conquista di una migliore qualità della vita che camminano insieme ai progetti condivisi con la comunità rispetto alla tutela dell’ambiente e del patrimonio ereditato, al decoro del perimetro cittadino ed in ultima analisi sempre alla più efficace comunicazione internazionale dell'esperienza Tropea come destinazione esperienziale, eco-sostenibile e salutare”.

Promossa in collaborazione con la Marathon Mileto guidata dal presidente Salvatore Auddino, la camminata sportiva si muoverà su un percorso di circa 10 chilometri.

La gara comprende tre categorie di partecipanti. I primi a gareggiare, a partire dalle ore 14, saranno i bambini fino ai 10 anni di età. Seguirà la gara non competitiva rivolta a chiunque voglia partecipare.

Inserita nel calendario del campionato di società della Calabria, la gara competitiva con i top runner partirà alle ore 19. Le premiazioni con i nomi dei vincitori sul podio si terranno alle ore 20,30.