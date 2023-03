Calcio a 5 femminile. Trasferta ostica per la T&T Royal Lamezia a Grottaglie

La squadra biancoverde T&T Royal Lamezia domenica 19 marzo sarà di scena al Palacampitelli di Grottaglie nella sfida valevole per la diciottesima giornata di serie A2 di calcio a 5 femminile. Partita tradizionalmente difficile, lo scorso anno infatti il Grottaglie vinse a Lamezia il play off di finale del girone, spegnendo i sogni biancoverdi della finalissima a Salsomaggiore Terme.

Quest’anno all'andata finì 5-1 per le lametine. Le squadre arrivano da due risultati opposti, sconfitta per il Grottaglie in quel di Polistena e vittoria casalinga sul Ragusa della Royal.



Mi aspetto una partita molto combattuta – afferma Yasmin Toledo -, a differenza dell’andata loro si sono rinforzate e inoltre giocano in casa. Noi come sempre lotteremo su tutti i palloni per portare a casa la vittoria, il campo poi dirà la sua.