Calcio a 5 femminile. Una immensa Royal Lamezia espugna Grottaglie e vola ai playoff

Grandissima vittoria delle biancoverdi che a 50 secondi dalla fine segnano con Laiana e conquistano un’importante vittoria. Con i tre punti di oggi la T&T Royal Lamezia è matematicamente ai play off.

Partita che nel primo tempo vede dominare le biancoverdi con Grottaglie che attende senza andare in pressione. Il che permette alla Royal di creare qualche occasione da gol.

Sul finale di primo tempo Julia Ferreira deve fermarsi qualche minuto per un problema al piede. Con le lametine che provano sempre a sbloccare il risultato, colpendo anche due legni con Laiana Ferreira, si chiude il primo tempo sullo 0-0.

Risultato che sta stretto alla Royal che entra in campo nel secondo tempo con lo stesso ritmo del primo. Possesso palla e tante occasioni per le biancoverdi che però subiscono un contropiede fatale con Soloperto che fa 1-0.

La Royal non si scompone e reagisce bene portandosi subito in parità con Julia Ferreira, servita ottimamente da Elisane Sgarbi con una deliziosa palla a scavalcare la linea difensiva del Grottaglie: Julia controlla di petto e conclude mettendo la sfera alle spalle del portiere. Dopo un minuto azione fotocopia della Royal: stavolta è Julia che serve Masaro che insacca. 2-1 Lamezia.

La partita è costantemente dominata dalle biancoverdi che vanno vicine al vantaggio colpendo altri due legni. Giallo per Julia Ferreira quando mancano circa 4 minuti al termine.

Dopo qualche secondo la stessa Ferreira si butta in scivolata girandosi di spalle per bloccare un passaggio avversario, intercettando però il pallone in maniera irregolare con un tocco di mano ravvisato subito dall’arbitro.

Sapendo che Ferreira era già ammonita ci pensa un po’ prima di estrarre il secondo giallo tra le proteste della panchina lametina, visto che Julia colpisce la palla con la mano in caduta (tocco involontario), ma l’arbitro non è dello stesso avviso.

Lamezia con l’uomo in meno e Grottaglie che si accende. La difesa della Royal regge finché può ma a 1:50 dalla fine segna nuovamente Soloperto brava ad appoggiare in rete dopo un tiro da fuori di una compagna. Pareggia Grottaglie.

Il lamezia non ci sta e si ributta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio che arriva a 50” dal termine complice in azione manovrata Masaro-Sgarbi-Laiana che non sbaglia la conclusione dagli 8 metri.

Vittoria meritata delle lametine, con una partita ampiamente dominata, c’è solo un po’ di rammarico per l’espulsione di Julia Ferreira che non sarà presente al big match di domenica prossima con la capolista New Cap.

Rammarico anche per l’arbitraggio dei signori Capolupo e Carella di Matera e del cronometrista Rizzato di Brindisi, troppo severi nell’episodio dell’espulsione delle Ferreira e per alcune decisioni ravvisate in maniera contraria e un intervento falloso su Toledo nemmeno segnalato.

Il cronometrista dopo il primo vantaggio del Lamezia in più di un’occasione faticava a far ripartire il tempo, prontamente segnalato dalla panchina biancoverde.