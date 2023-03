Aggredisce e rapina un’anziana con la complicità della badante: arrestati

Due persone sono state arrestate, nella giornata di ieri, dagli agenti del commissariato di Corigliano-Rossano, in quanto ritenute coinvolte in una rapina a danno di un'anziana del posto.

Si tratta di una coppia e secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo avrebbe rapinato la vittima con l'aiuto della compagna, che era la badante di quest'ultima.



Nel pomeriggio di ieri è giunta una chiamata di aiuto al 113, con cui proprio la badante denunciava un'aggressione sfociata in rapina a danno dell'anziana.

La stessa ha raccontato che un malvivente le avrebbe dapprima minacciate e poi colpite, riuscendo così a farsi consegnare 1.250 euro in contanti ed una collanina d'oro.

Tuttavia, gli agenti hanno da subito notato una serie di contraddizioni nel racconto, persino delle incongruenze, al punto da ritenere necessari ulteriori riscontri per le indagini. In breve si è delineato un quadro completamente diverso, dove la badante non è stata più ritenuta vittima ma si è sospettato fosse coautrice del "colpo".

L'ipotei è quindi che il rapinatore sia il compagno della donna. Nella loro abitazione, infatti, è stata rinvenuta la somma di denaro sottratta alla vittima, che era in un vaso ripieno di terriccio. Per questi motivi alla fine entrambi sono stati tratti in arresto in attesa dell'udienza di convalida e posti ai domiciliari.