Malmenato e rapinato finisce in ospedale: preso uno dei presunti aggressori, è caccia agli altri

Notte estremamente movimentata in contrada Boscarello di Corigliano-Rossano, dove un extracomunitario è stato aggredito e picchiato in modo violento per sottrargli portafogli e telefonino.

Ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri dopo una telefonata giunta al 112 e che segnalava anche la necessità di inviare un’ambulanza, dato che la vittima aveva riportato delle ferite diffuse su tutto il corpo.

Ferite per le quali lo straniero ha dovuto poi ricorrere alla cure del pronto soccorso dell’ospedale di Rossano dove, considerate le sue condizioni generali, è stata poi ricoverato e sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Le descrizioni fornite dalle persone informate sui fatti sono state sufficienti per mettere i militari sulle tracce dei possibili responsabili dell’aggressione, tanto che nelle fasi immediatamente successive è stato rintracciato uno presunti autori: un 30enne anch’egli straniero.

Delle perquisizioni eseguite successivamente fanno ritenere agli investigatori di aver acquisito quelli che definiscono come degli “inconfutabili elementi di riscontro” sulle sue responsabilità, e tali da portare all’arresto dell’uomo che è stato poi tradotto nel carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati della Procura della città del Pollino.

Sono ancora in corso le indagini per cercare di identificare gli altri presunti aggressori che, nella notte, sono riusciti a sottrarsi ai provvedimenti restrittivi.

LE ATTIVITÀ sono state svolte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il supporto dei colleghi delle Sio, le Squadre di Intervento Operativo del XIV Battaglione Calabria di Vibo Valentia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio.