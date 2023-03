La Calabria sconosciuta: cinque luoghi da scoprire a tutti i costi

Una delle regioni che a volte possono sembrare più misteriose e anche un po’ inaccessibili come la Calabria, offre davvero tantissimi spunti, paesaggi e luoghi da visitare. Il turismo estivo si concentra più che altro sulle coste calabresi, quando in realtà c’è tanto da ammirare anche nell’entroterra.

Proviamo ad andare alla scoperta di tutti quei luoghi autentici, ma che al contempo non vengono inseriti molto di frequente nei principali itinerari turistici. Torna molto utile, in tal senso, utilizzare la tecnologia per poter andare alla ricerca di percorsi e itinerari differenti rispetto al solito. Al giorno d’oggi, infatti, il web si può sfruttare per qualsiasi motivo: si va dal divertimento con i casino online fino ad arrivare proprio alla prenotazione di pacchetti turistici e qualsiasi altro aspetto si possa legare al turismo.

La Riviera dei Credi

Si tratta di una località che si trova nella parte più a nord della regione, rientrando pienamente in provincia di Cosenza. Questa riviera presenta un’estensione notevole, dal momento che si sviluppa lungo qualcosa come un’ottantina di chilometri tra spiagge e scogliere che non hanno eguali in quanto a bellezza e fascino, alternandosi a qualche piccolo borgo, oltre che a dei santuari che si trovano incastonati nella roccia.

La riviera prende il nome dalle lunghe distese di alberi di cedro, che fanno da sfondo a questo spettacolare panorama. Non mancano qua e là anche delle piccole cittadine di montagna, tutte da scoprire, come Santa Domenica, per non parlare di Aieta, realizzata ad opera dei Bizantini, Papasidero e la sua meravigliosa grotta del Romito, ma anche Paola, che ospita il bellissimo santuario di San Francesco. Diverse le località di mare da apprezzare e visitare, come Praia a Mare, Scalea e Policastro. Il tratto di costa più bello, dove il mare assume contorni cristallini? Quello che si trova a Tortora, proprio a due passi dal confine con la Basilicata.

Parco della Lavanda

Campotenese è una località meglio conosciuta come la “Provenza d’Italia”. Il motivo è legato alla presenza di una spettacolare distesa di lavanda locale. Il Parco della Lavanda di Campotense, che si trova in provincia di Cosenza, è una di quelle località in cui si finisce per essere catapultati in una sorta di universo parallelo, in cui vengono esaltati i colori e i profumi unici, ricordando molto la Provenza francese.

Una sconfinata piantagione di lavanda locale che è stata ribattezzata “Loricanda”: si tratta di una specie autoctona e nel parco trova proprio le condizioni perfette per la sua crescita. Tutto merito di un’idea che ebbe una coppia, i coniugi Rocco: correva l’anno 2007 quando i due scelsero di coltivarla proprio in questo terreno che si trova alla base del Polino.

Pentedattilo

Un meraviglioso villaggio che si trova incastonato sulle rocce del Monte Calvario. Dove lo trovate? Solamente in quel di Reggio Calabria, una piccola perla affascinante anche per via del gran numero di leggende a cui si ricollega. L’atmosfera, in questo villaggio, è notevolmente surreale e, al contempo, molto suggestiva.

Come si arriva a Pentedattilo? Serve essere in forma e avere la passione per le lunghe passeggiate, dato che c’è da affrontare un’escursione piuttosto lunga nel bel mezzo del verde. Si parte da Melito Porto Salvo e si arriva fino a Pentedattilo: una giornata che vi permetterà di scoprire un villaggio in cui il tempo non sembra essere trascorso.

L’Isola di Capo Rizzuto

Nella parte più a est della Calabria, proprio nel bel mezzo della Riserva Marina di Capo Rizzuto, a Crotone, c’è un luogo in cui domina ancora la natura selvaggia e decisamente affascinante. Stiamo parlando di una sorta di castello in mezzo al mare, ovvero lo scenografico aragonese di Le Castella. Si tratta di una meravigliosa roccaforte, che si mantiene collegata alla terraferma grazie a un lembo di terra veramente minuscolo. In queste zone vengono organizzati di frequente dei veri e propri tour naturalistici terrestri e marini, ma anche un gran numero di immersioni subacquee.