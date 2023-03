Controlli nel catanzarese, un arresto e sei denunce per vari reati

I Carabinieri di Catanzaro hanno eseguito una serie di controlli nell’area sud del capoluogo e sulle principali arterie stradali del territorio, con una certa attenzione anche ai luoghi della movida cittadina: in questo contesto, e nel complesso, hanno arrestato una persona e ne hanno denunciato altre sei.

In dettaglio, sono stati deferiti in stato di libertà un quarantenne di Montauro, un cinquantaduenne di Soverato ed un trentasettenne di Ramacca (in provincia di Catania) sorpresi a Catanzaro nonostante fossero gravati da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore.

A Marcellinara deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino marocchino di 57 anni sottoposto all’affidamento in prova, per aver violato più volte le prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza. A Lido denunciato un trentaseienne di Catanzaro, per non aver rispettato la Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno.

Nel capoluogo, un 24enne del posto è stato segnalato alla Prefettura di Catanzaro dopo che, perquisito per strada, è stato trovato con meno di due grammi di hashish.

A Marcellinara i militari della stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 53enne del posto per detenzione illegale di munizioni ed omessa denuncia: durante un controllo è stato trovato in possesso di munizionamento non denunciato. Per questo gli è stato anche ritirato un fucile da caccia.

A Catanzaro, infine, i carabinieri della stazione di Santa Maria, hanno arrestato un 36enne eseguendo un ordine di carcerazione emesso dalla procura. Il soggetto è stato associato presso la casa circondariale di Siano dove dovrà espiare una pena residua ad un anno, 9 mesi e 10 giorni per aver reati contro la persona e violazione delle disposizioni imposte dalla sorveglianza speciale.