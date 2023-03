Sbarchi. Due pescherecci soccorsi in mare in poche ore: in salvo quasi 750 migranti

Emergono maggiori dettagli in merito al salvataggio di circa trecento migranti avvenuto questa mattina al largo della Calabria (QUI): la Guardia Costiera ha infatto specificato come l'intervento sia incluso in una più ampia gamma di attività di controllo e soccorso in mare, e che solo oggi sono ha consentito di trarre in salvo ben 745 persone.

In particolare, alle prime luci dell'alba la Guardia Costiera di Reggio Calabria ha individuato e raggiunto un peschereccio in avaria a circa 90 miglia dalle coste calabresi.

A bordo del natante si trovavano 295 migranti di varie nazionalità (prevalentemente pakistani) partiti giorni addietro dalle coste turche. Sono state necessarie tre motovedette per trasbordare tutti i migranti e metterli in salvo: il grosso dei profughi, oltre 200 stati fatti sbarcare nel porto di Roccella Ionica, nella Locride, il resto è stato dirottato sul porto di Crotone.



Altra operazione invece ha visto l'intervento della Guardia Costiera di Catania, dopo che un altro barcone, sempre un peschereccio, è stato individuato, nel primo pomeriggio, a circa 100 miglia da Siracusa.

Sull'imbarcazione erano presenti 450 migranti, soccorsi non solo dalla guardiacoste ma anche dalla Nave Corsi, da tre mercantili di passaggio e da un pattugliatore di Frontex.