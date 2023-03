Giochi Internazionali di Matematica: al “Siciliani” le semifinali dei Campionati Internazionali

Si sono svolte lo scorso 19 marzo, nelle aule del Liceo Scientifico “L. Siciliani”, le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dalla Bocconi di Milano, giunti quest’anno alla 30esima edizione.

Sono stati 250 gli studenti che si sono sfidati per conquistare uno dei 28 posti riservati alla provincia di Catanzaro per la finale Nazionale del prossimo 13 maggio a Milano.

Oltre ai numerosi studenti del Liceo Scientifico, dell’ITIS Scalfaro, degli Istituti Comprensivi Pascoli-Aldisio, Casalinuovo e Vivaldi di Catanzaro, numerosi sono stati i partecipanti provenienti da tantissime scuole della provincia: Borgia, Sersale, Stalettì, Settingiano, Tiriolo, Gimigliano, S. Pietro Apostolo, Marcellinara, Guardavalle, Caraffa, Badolato, S. Caterina sullo Ionio, Satriano, Sellia Marina, Soverato e, addirittura, una studentessa da Cirò Marina!

Gli elaborati sono stati corretti dalle professoresse Calabretta, Cimino e Boccasavia dell’I.C. Pascoli-Aldiso, Sacco dell’I.C. Casalinuovo e Giovanni Corrado, del Liceo Siciliani, Responsabile Provinciale dei Giochi Bocconi.

Stilata la classifica, dopo numerosi controlli affinché non ci fossero errori di valutazione, la stessa è stata validata il 23 marzo dagli organizzatori di Milano che hanno confermato i 28 posti per Catanzaro.

Saranno 14 i finalisti per la categoria C1 (1^ e 2^ Scuola Sec. di I grado), 8 per la categoria C2 (3^ scuola sec.di I grado e 1^ scuola sec. II grado) 5 della categoria L1 (2^,3^ e 4^ scuola sec. II grado) e 1 della categoria L2 (5^ scuola sec. II grado).

La classifica GP (Grande Pubblico) sarà stilata a livello Nazionale e resa pubblica sul sito Pristem.

I finalisti sono così suddivisi: 7 studenti dell'I.C. Pascoli-Aldisio, 4 dell’I.C. Borgia, 4 del Liceo Siciliani, 3 dell’I.C. Vivaldi, 3 dell' I.C. Sersale, 2 dell' I.C. Settingiano, 2 dell'I.C. Soverato, 1 dell'I.C. Stalettì, 1 dell’I.C. Casalinuovo e 1 dell' ITIS Scalfaro.

Nello specifico, i finalisti per il Liceo Scientifico Siciliano sono: Francesco Valsecchi primo classificato per la categoria L2; Francesco Gentile e Marco Ruga classificatisi rispettivamente al secondo e terzo posto della categoria L1 e Marco Mancari che ha conquistato l’ultimo posto utile nella categoria C2. Saranno loro, quindi, a difendere i colori del Liceo il 13 maggio presso l’Università Bocconi di Milano.

Il D.S., Filomena Rita Folino, rivolge i suoi ringraziamenti al docente referente Giovanni Corrado per l’impegno profuso e si complimenta con tutti i ragazzi; in particolare, si congratula con gli studenti del Liceo per l’ambizioso traguardo raggiunto, augurandogli di raggiungere traguardi sempre più entusiasmanti. A loro, ma anche a tutti gli studenti della provincia di Catanzaro, un “in bocca al lupo” per la finale Nazionale!