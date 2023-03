Controlli a Vibo. Una denuncia per spaccio e due ritiri cautelari di armi

Continuano incessanti i controlli sul territorio da parte degli uomini della Questura di Vibo Valentia e che nelle ultime ore hanno portato a una denuncia per spaccio e al ritiro cautelativo di armi a due diverse persone.

Nel primo caso, sono stati dei movimenti sospetti nei pressi di un’abituazione situata in una zona rurale e poco frequentata, ad insospettire gli agenti della Squadra Mobile che hanno deciso di vederci chiaro.

Ne è seguita così una perquisizione a casa di un uomo durante la quale sono stati ritrovati circa 60 grammi di marijuana suddivisa in diverse dosi, oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.

Al termine, il soggetto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente.

Successivamente, durante il pomeriggio di giovedì scorso, alla Sala Operativa è arrivata la chiamata di un residente del centro cittadino che denunciava che per questioni condominiali aveva ricevuto delle minacce da uno sconosciuto.

Sul posto sono stata inviate pattuglie della Mobile e delle Volanti, che nell’immediato hanno ascoltato alcuni testimoni così da ricostruire la vicenda.

Conclusi gli accertamenti i poliziotti hanno poi ritirato cautelarmente le armi detenute in casa da entrambe i litiganti: ovvero tre pistole di diverso calibro, un fucile da caccia e oltre 100 cartucce di diverso tipo.