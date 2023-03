Calcio a 5 femminile, Sgarbi-gol e la Royal Lamezia supera la capolista New Cap

Grandissima partita delle biancoverdi che fanno una gara attenta, concedendo pochi spazi alla battistrada e colpiscono con uno splendido gol dell’italo-brasiliana.

Sfida delle grandi occasioni, quartultimo turno di campionato di serie A2 femminile al Palasparti dove la T&T Royal Lamezia affronta la Virtus Cap San Michele, prima in classifica.

Toledo e compagne erano consapevoli dell’importanza del match, soffrono ma battono le pugliesi e riducono il distacco a soli due punti. Lametine che devono fare a meno di Julia Ferreira, squalificata.

Iniziano bene le biancoverdi che dopo pochi secondi hanno un’occasione con Laiana, che però spreca. La New Cap è ben disposta in campo e fa un ottimo palleggio, ma difficilmente arriva ad impegnare Toledo.

La Royal prova a superare il “blocco” al centro delle pugliesi con dei lanci in diagonale ma fa buona guardia la difesa ospite. Occasione ghiottissima sul finire del primo tempo per Masaro, che riceve palla da Sgarbi, si gira bene e calcia in porta, respinge Antonaci e Sgarbi non trova l’attimo per il tap-in vincente.

Ad inizio del secondo tempo è ancora la Royal ad andare vicina al vantaggio con Laiana che raccoglie un delizioso invito di Masaro, involatasi sulla sinistra, tiro al volo della numero 4 che trova però attento l’estremo difensore pugliese.

Continua a spingere la squadra biancoverde ma non riesce a trovare la via della rete. Il vantaggio arriva al 4’44, calcio di punizione di Laiana per fallo di Laluce su Aliotta, Sgarbi intercetta il pallone e calcia da pochi passi battendo Antonaci.

Si sveglia la New Cap che prova ad intensificare il gioco ma la Royal riesce a bloccare tutti gli attacchi gialloneri, è ancora Sgarbi a fallire il gol del raddoppio. Le pugliesi provano con il portiere in movimento ma non riescono ad impensierire Toledo.

Si chiude così il match con una grande festa sia in campo che sugli spalti, grande gara della Royal che può così preparare il rientro in campionato con il morale alle stelle e con una Julia Ferreira in più nel motore.

La T&T Royal fa un grosso in bocca al lupo alla New Cap per le final four di Coppa Italia che disputeranno la prossima settimana. Da evidenziare la grande sportività di Chicca Colosimo, giocatrice pugliese che, nonostante la posta in palio, inverte una rimessa laterale che era stata chiamata errata dal direttore di gara. Sono le cose che fanno bene allo sport.

Buona la direzione di gara degli arbitri Maurizio Barcio di Cosenza e Andrea De Luca di Paola. Cronometrista Giovanna Zubba di Lamezia Terme.