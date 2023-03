Crotone. Acqua, ok del Comune al recupero dei serbatoi di località S. Giorgio

La Giunta Comunale di Crotone ha approvato il Documento di fattibilità per il recupero e la messa in esercizio dei serbatoi comunali di località S. Giorgio.

Il documento è stato redatto dal settore Opere Pubbliche dell’ente e di fatto avvia le attività per la realizzazione dell’intervento destinato a sopperire alle emergenze idriche nella città.

L’opera prevede dunque il ripristino dei serbatoi, realizzati nel 2000 e mai entrati in funzione, posti ad una quota di 100 metri sul livello del mare, e della capacità complessiva di 18 mila metri cubi, la cui funzionalità riuscirebbe a garantire, anche in caso di interruzione dell’adduzione al potabilizzatore centrale, un corretta alimentazione della rete di distribuzione.

Altro vantaggio della rimessa in funzione è rappresentato dalla possibilità di meglio servire le zone più alte del centro abitato di Crotone che attualmente non possono essere servite in maniera adeguata in quanto ad una quota prossima a quella del serbatoio di Vescovatello alto, che attualmente è quello ubicato alla quota maggiore nella rete idrica cittadina.

Il documento approvato prevede quindi il rifacimento del manto impermeabilizzante, nuovi impianti di manovra ed elettrovalvole, nuovi quadri elettrici, la sistemazione e recinzione del piazzale dove i serbatoi sono ubicati, la realizzazione di un impianto di illuminazione e di videosorveglianza, un impianto di telecontrollo al fine di migliorare l’efficienza nella gestione dei serbatoi. L’intervento è stimato per un impegno finanziario complessivo di circa 1,9 milioni di euro.