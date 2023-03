Crotone. Ragazza molestata e palpeggia per strada, arrestato straniero

Un senegalese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri di Crotone dopo che nella mattinata di lunedì scorso una pattuglia dell’Arma, mentre si trovava nei pressi della stazione cittadina, è stata attirata dalle urla di una ragazza, che pochi istanti prima era stata affiancata da un uomo che, approfittando della sua distrazione, l’aveva strinta a sé, palpeggiandole il fondo schiena e cercando poi di scappare.

I militari sono riusciti però a bloccarlo poco distante dal luogo dell’accaduto: accompagnato negli uffici del Comando Provinciale pitagorico si è così scoperto non fosse nuovo a fatti simili. Nell’anno scorso, difatti, si sarebbe già reso responsabile di atteggiamenti del genere, in altre zone, e per cui era stato anche denunciato in stato di libertà.

L’indagato, riconosciuto dalla donna, dopo l’arresto è stato portato in carcere dove ha atteso il giudizio per direttissima tenutosi ieri pomeriggio, all’esito del quale il gip del Tribunale di Crotone lo ha condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.