Calabria e gioco online: quali sono le opzioni più diffuse?

La Calabria è una delle regioni italiane in cui il gioco è maggiormente diffuso, al pari di altre zone d'Italia come la Lombardia e la Campania. Ci sono inoltre diverse opzioni che i giocatori possono sfruttare, partendo dalle schedine e dal Lotto, fino ad arrivare al Bingo e ai casinò online. In questo articolo, dunque, ci concentreremo sulle diverse opportunità che i giocatori calabresi prediligono.

Il MillionDAY e gli altri giochi numerici

I giochi numerici rientrano di sicuro nella lista dei più gettonati in Calabria, anche se in realtà lo stesso discorso può essere applicato in chiave nazionale. Si fa ad esempio riferimento al MillionDAY, un gioco basato sulle classiche estrazioni giornaliere numeriche, che somiglia molto da vicino ad una tradizionale lotteria, con una vincita massima di 1.000.000€. Visitando l' archivio delle scorse estrazioni 2023 del MillionDAY si possono consultare tutte le sequenze vincenti e le località protagoniste delle vincite. Fra gli altri giochi di tipo numerico troviamo anche altre opzioni, come il classico Lotto e il 10eLotto.

Va poi specificato che, a livello statistico, la Calabria dimostra di essere una delle regioni più fortunate della Penisola. Ultimamente è stata infatti registrata una doppia vincita nel giro di poche ore, rispettivamente al Superenalotto e al Gratta e Vinci. Nello specifico, la vincita calabrese al Gratta e Vinci entra di diritto nella classifica delle più importanti in Italia, con una giocata di 20€ e con un incasso pari a 5.000.000€.

Tornando al MillionDAY, c'è una curiosità sul 37 che merita di essere riportata. In pratica, questo numero mancava, alla data del 6 marzo, da 57 turni, ed è un dato statisticamente molto curioso. Nella classifica dei numeri ritardatari, il 37 conquista dunque la prima posizione, seguito a ruota dal 4 (36 turni di assenza), dal 33 (34 turni), dal 2 (27 turni) e infine dal 19, con 24 turni di assenza.

Gli altri giochi online più diffusi in Calabria

In Calabria, i giochi online più comuni sono il casinò, il casinò live, la roulette e le slot machines. Il casinò online è una versione virtuale delle classiche sale da gioco, mentre il casinò live consente ai giocatori di interagire con veri croupier, in tempo reale, tramite un software online. Sulla roulette c'è ben poco da aggiungere, considerando che si tratta di uno dei casinò games più diffusi e antichi, sebbene ne esistano diverse versioni. Le statistiche di settore in Calabria premiano anche le slot machines digitali, insieme ai giochi di carte.

Basti pensare a opzioni come il poker, il blackjack e il baccarat, particolarmente diffusi non solo in Calabria ma anche presso le altre regioni dello Stivale. Tornando alle slot, una delle caratteristiche principali è la possibilità di trovare dei giochi con grafiche e impostazioni molto diverse fra loro, seguendo la logica della diversificazione e della cosiddetta gamification. In conclusione, in Calabria (così come nel resto d'Italia) i giocatori hanno la possibilità di divertirsi potendo scegliere fra un ventaglio molto ampio di passatempi, appartenenti sia al settore del gioco con vincite in denaro, sia a quello del betting.