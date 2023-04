Maltempo, frana blocca la Statale 660 ad Acri

Un’altra arteria del cosentino interrotta a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo, già dalle scorse ore, l’intera regione. Dopo il senso unico alternato necessario sulla Statale 177 in cui, nel tratto di Longobucco, ha esondato il torrente Bilotta (QUI), anche la strada statale 660 di Acri è stata chiusa provvisoriamente al traffico al km 19,800, nel territorio comunale di Acri, per una frana sul piano viabile. Il transito viene deviato sul posto lungo la viabilità comunale.

Sempre lungo la stessa statale, al km 22,600, è stato istituito il senso unico alternato per un cedimento del piano viabile. Le squadre Anas sono sul posto per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.