Impianto eolico Acri: online documenti progetto, osservazioni entro il 17 ottobre

Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sono stati pubblicati i documenti relativi alla realizzazione di un grande parco eolico, denominato “Impianto Eolico Acri”.

Il progetto prevede l’installazione di ben 23 aerogeneratori (le pale) di una potenza unitaria 4,5 MW, per una potenza complessiva di 103,5 MW e opere di connessione alla Rtn.

L’impianto ricadrà sui territori di cinque comuni del cosentino: quelli di Acri, San Demetrio Corone, Terranova Da Sibari, Corigliano-Rossano, Casali Del Manco.

Le pale, in particolare, saranno ubicate una a Serra Crista, un’altra in contrada Pertina, altre due sulla strada per la statale 660 e le rimanenti 19 nell'area della Sila Greca.

La proposta è stata commissionata dalla Hergo Renewables, società per azioni partecipata al 65% da Eni Plenitude, e redatta dalla società Green & Green, la stessa che ha curato il progetto per Enel Green Power a Serra Crista d'Acri, bocciato dalla conferenza dei servizi della Regione Calabria il 31 gennaio scorso.

I documenti sono consultabili al link: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/11199](https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/11199 e la scadenza per la presentazione delle osservazioni è fissata al prossimo 17 ottobre.