Incidente mortale nel cosentino: una vittima ed un ferito in gravi condizioni

È un bilancio grave quello di un incidente stradale avvenuto quest'oggi tra i comuni di San Lorenzo del Vallo e di Spezzano Albanese. Presso il bivio lungo la Strada Provinciale 283 si sono scontrate, per motivi ancora in fase di accertamento, due vetture: un Fiorino ed una Fiesta.

Il conducente della vettura - un anziano originario di Montalto Uffugo - è morto sul colpo, mentre l'autista dell'altro veicolo è rimasto gravemente ferito a seguito dell'impatto. Giunti rapidamente sul posto, i medici del 118 non hanno potuto far altro che chiedere l'intervento dell'elisoccorso per trasferire d'urgenza il ferito in ospedale.

Presenti sul posto anche i Carabinieri, che ora indagano per far luce sulla dinamica dell'incidente.