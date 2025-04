Perde il controllo della moto e rovina sull’asfalto, deceduto 57enne

Un 57enne di Spezzano Albanese, nel cosentino, è morto nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 241, nei pressi dello stadio comunale del centro arbëresh.

L’uomo era alla guida di una moto quando, per cause ancora da accertare compiutamente, avrebbe perso il controllo rovinando sull’asfalto.

Un caduta che si è rivelata fatale per il centauro: inutili infatti i soccorsi prestati dai sanitari del Suem118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico fino al completamento dei soccorsi e alla messa in sicurezza del sito.