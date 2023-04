Immigrazione. Da Nave Diciotti sbarcano a Vibo quasi 400 migranti

Come previsto la nave Diciotti della Guardia Costiera Italiana ha attraccato nel pomeriggio nel porto di Vibo Marina con a bordo circa 400 migranti, esattamente 397 (QUI), che erano stato soccorsi nel canale di Sicilia mentre viaggiavano su un motopeschereccio.

Gli stranieri - 365 uomini, 7 donne, 22 minori maschi e tre minori femmine, provenienti da Egitto, Siria, Pakistan, Yemen e Bangladesh - una volta scesi a terra, sono stati sottoposti ai consueti controlli medici e finite le operazione di identificazione saranno trasferiti in varie regioni d’Italia, secondo il piano predisposto dal Ministero dell’Interno.

In Calabria resteranno invece i minori non accompagnati che saranno ospitati in una struttura identificata già da ieri nell'area industriale di Portosalvo.