Crotone, lavori a serbatoio: interruzione acqua posticipata a lunedì sera

Il Consorzio di Bonifica ha comunicato al Comune di Crotone che, a causa delle condizioni meteo avverse, ha posticipato di 24 ore la prevista interruzione della portata d’acqua verso la città pitagorica.

Conseguentemente anche Congesi, il consorzio che gestisce il servizio idrico locale, ha spostato a sua volta di un giorno l’intervento che era programmato al serbatoio di “Vescovatello Alto”, e che prevedeva la sostituzione di una tubazione in acciaio, la DN500 (QUI).

In pratica, Congesi fa sapere che per effettuare il lavoro, a partire da lunedì sera, 17 aprile, e fino a martedì notte, 18 aprile, la portata residua proveniente dal lago di S. Anna servirà esclusivamente il serbatoio di Vescovatello Basso.

Pertanto le seguenti zone non potranno usufruire del servizio idrico: Centro Storico, via S. Leonardo, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia e traverse, via Risorgimento, via Libertà e traverse, via Falcone, via Borsellino, Parco Carrara, via Matteotti, via Roma (parte alta), via Venezia (parte alta), via Santa Croce, via Paternostro, via S. Francesco, via Carrara, via Manna, via G. Da Fiore, via Nazioni Unite e traverse, Zona Lampanaro.

Sarà cura della stessa Congesi informare la cittadinanza sull’evolversi dei lavori.