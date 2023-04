Disagio acqua a Crotone: si lavora fino a notte, a Rocca intervento sospeso per maltempo

I lavori in corso al Serbatoio di Vescovatello Alto di Crotone proseguiranno ancora per qualche ora per concludersi presumibilmente in nottata.

Lo rende noto la Congesi, il consorzio pubblico che si occupa della gestione del servizio idrico nel capoluogo informando che domani, mercoledì 19 aprile, procederà ad invertire la portata residua proveniente da S. Anna verso il serbatoio di Vescovatello Alto in quanto i lavori che sta effettuando, contemporaneamente, a Rocca di Neto, il Consorzio di Bonifica, per le avverse condizioni meteo sono stati sospesi per essere ripresi domattina.

Pertanto le zone che domani potranno riavere l’acqua saranno quelle che non ne hanno potuto usufruire oggi e cioè i quartieri di Tufolo/Farina, il centro storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, vi Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro, Poggio Pudano.