Pizzicato con tre etti di droga e 6mila euro in contanti: arrestato per spaccio

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno acquisito delle informazioni relative ad un disoccupato che avrebbe spacciato droga nella vicina cittadina di Rende, informazioni che sono state poi riscontrate dai colleghi della Mobile di Cosenza e che hanno fatto scattare una perquisizione a casa dell’uomo.

Ed è proprio qui che gli agenti hanno trovato oltre 300 grammi di marijuana, circa 35 di hashish suddivisa in diverse dosi, e altro stupefacente estratto dalla canapa, corrispondente all’olio di resina, oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. Sempre durante la perquisizione è stata poi rinvenuta una somma di denaro in contanti, 6360 euro.

Le modalità di conservazione della droga, le diverse tipologie di narcotici nella disponibilità dell’uomo nonché il materiale di solito usato per predisporre le dosi pronte alla vendita, hanno portato gli investigatori a ritenere che la detenzione fosse chiaramente destinata alla vendita.

All’esito delle indagini, pertanto, l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente e poi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, sottoposto ai domiciliari.