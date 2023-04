Cnel, Occhiuto: congratulazioni a Brunetta, garanzia di competenza

Roberto Occhiuto

“La decisione del Consiglio dei ministri di affidare al professor Renato Brunetta la guida del Cnel - organo di rango costituzionale e con funzione di iniziativa legislativa - rappresenta una garanzia di competenza e qualità per le nostre istituzioni. Docente ed economista, più volte parlamentare e ministro, Brunetta ha dalla sua una lunga esperienza al servizio dello Stato, e anche in questa prestigiosa veste saprà mettere in campo valore e grande professionalità".

"Nel suo nuovo impegno fornirà importanti stimoli ed indicazioni nel delicato campo della legislazione economica, del mercato del lavoro e delle relazioni sindacali. Buon lavoro e congratulazioni al neo presidente del Cnel”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.