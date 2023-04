Calcio a 5 femminile. Royal Lamezia-Noci 5-1, è Julia Ferreira show

Dilaga la T&T Royal Lamezia contro la New Team Noci, anche se il risultato poteva essere molto più largo viste le numerose occasioni fallite dalle biancoverdi, ed il portiere ospite come migliore in campo.

Dopo meno di quattro minuti la Royal è in vantaggio con Julia Ferreira brava ad insaccare su azione personale. Da quel momento è un assedio biancoverde, tutte le giocatrici lametine falliscono per un niente il raddoppio.

Il 2-0 arriva grazie ad una splendida azione di Masaro, il taglio per Sgarbi beffa la difesa, palla ad Aliotta che sola davanti al portiere non può fallire. Continua il forcing della Royal ma il primo tempo si chiude col doppio vantaggio biancoverde.

Ad inizio ripresa continua ad attaccare la squadra lametina, le ospiti mettono il quinto in movimento e trovano la rete del 2-1 grazie a Gigante che dopo una bella triangolazione corale mette in rete da pochi passi.

Il Noci ci crede ma la Royal fa buona guardia e colpisce implacabilmente. Il 3-1 arriva con un calcio di rigore procurato e realizzato da Julia Ferreira: la fuoriclasse mette a sedere il portiere che la stende! Vibranti le proteste lametine per il cartellino dato al portiere, solo giallo ma per regolamento era da rosso.

Il 4-1 è ad opera di Sgarbi che finalmente sfrutta la porta sguarnita lasciata dal portiere in movimento e dalla sua porta segna. Julia Ferreira a pochi minuti dal termine mette il sigillo sul match grazie ad uno splendido contropiede.

A fine gara è apoteosi tra le giocatrici, a 40 minuti dal termine la Royal è prima in classifica. Domenica prossima impegno a Taranto. Prima della partita sono stati premiati il mister Paolo Carnuccio per le sue 100 panchine con la squadra biancoverde e Julia Ferreira per i suoi 100 gol.

TABELLINO

T&T Royal Lamezia: Toledo, Masaro, Laiana, Julia Ferreira, Sgarbi, Aliotta, Sorrentino, Calabrese, Raso, Branca, Arzente, Perri, Angotti. All. Carnuccio

New Team Noci: Messa, Di Turi, Angelini, Mastronardi, Intini, Quarta, D’Errico, Gigante, Loiacono. All. Adone