Scontro fatale nel vibonese, auto in corsa colpisce un muro: giovane morto sul colpo

Non c'è stato nulla da fare per Simone Furci, 26enne originario di Joppolo che questa mattina è rimasto vittima di un incidente mortale avvenuto nel medesimo centro abitato.

Da quanto si apprende, il giovane era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, in località San Bruno Melia, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbe schiantato contro un muro di cinta di un campeggio.

Immediato l’intervento sul posto del personale medico del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri: intervento che però si sarebbe rivelato vano, in quanto il malcapitato sarebbe morto sul colpo, e non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, il Furci procedeva lungo la strada quando forse a causa di una delle numerose buche avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo così per ribaltarsi più volte e colpire il muro che costeggia la strada. Un incidete fatale sul quale indagano ora i militari della locale stazione.

Il giovane, che faceva il panettiere a Monteporo, era tornato a Joppollo da qualche anno dopo aver vissuto in provincia di Varese con la famiglia e dove ancora vivono i suoi genitori originari del piccolo centro del vibonese.