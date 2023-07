Si schianta contro un albero, 68enne muore sul lungomare di Joppolo

Un altro tragico incidente stradale, il secondo in meno di 24 ore (QUI), è avvenuto ieri sera, poco dopo le otto, sul lungomare di Joppolo, nel vibonese, dove ha perso la vita una 68enne del posto.

La donna, che viaggiava a bordo di una utilitaria, una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi contro un albero.

Un impatto fatale per la malcapitata: sul posto è giunta da Tropea un’ambulanza del 118 ma i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri ed i Vigili del Fuoco per quanto di competenza.