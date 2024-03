Tragedia nel tarantino: scontro frontale tra due auto, morti tre giovani calabresi

Tre giovani calabresi, originari di Vibo Valentia, un uomo di 32 anni e due donne di 23 e 26 anni, sono morti ed altre tre persone sono rimaste invece ferite, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi nel tarantino.

La tragedia sulla statale 100, all’altezza di Mottola: secondo quanto appreso due auto, una utilitaria della Peugeot e una Bmw di grossa cilindrata si sarebbero scontrate frontalmente. Un impatto che non ha lasciato scampo alle vittime che viaggiavano insieme su una delle vetture, e che stavano rientrando da un raduno cosplay.

I tre feriti sono invece una famiglia composta da padre, madre e figlio, che una volta soccorsi dal personale del 118 sono stati trasferiti in codice rosso nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi alla circolazione nel tratto interessato, al km 60,100, all’altezza di Gioia del Colle, dove il traffico in direzione Taranto è stato deviato al km 53,400, “San Basile”, e quello in direzione di Bari deviato al km 60,200. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri ed i vigili del fuoco.