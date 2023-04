Minorenne scomparsa da Modena ritrovava a Vibo Valentia: sta bene

Sono stati giorni di apprensione per una famiglia residente in provincia di Modena, che dal 22 aprile scorso non aveva più notizie della propria figlia. La giovane - appena diciassettenne - avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo essere uscita per andare a scuola, senza però mai recarsi presso l'istituto.

Immediata la denuncia dei familiari alla Polizia, che si è tempestivamente attivata per rintracciare la minorenne. Grazie alla verifica del tracciato telefonico, era subito emerso come la giovane non si trovasse più in Emilia Romagna bensì in Calabria, nella provincia di Vibo Valentia. Il telefono, tuttavia, era stato spento e risultava irraggiungibile.



Ulteriori indagini approfondite delle immagini di videosorveglianza - svolte assieme ad un minuzioso controllo delle celle telefoniche e ad un cospicuo pattugliamento in tutta la provincia vibonese - hanno permesso di ricostruire l'accaduto: la minore infatti avrebbe seguito un ragazzo, maggiorenne, con il quale ha stretto una relazione sentimentale contrastato dalla sua famiglia. Questo si sarebbe trasferito a Vibo Valentia per lavoro, e così la giovane avrebbe deciso di seguirlo per mantenere salda la relazione.

La minore è stata infatti riportata a casa dai suoi familiari, mentre per l'uomo è scattata una denuncia per sottrazione di minore.