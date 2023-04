Calcio a 5. Royal Lamezia, ultimo ostacolo il Taranto. Mazzocca: “Non sarà semplice”

Nicola Mazzocca

Manca una partita al termine del campionato di A2 Calcio a 5 femminile e la T&T Royal Lamezia è in testa alla classifica seguita ad un solo punto dalla Virtus Cap e due dalla Nox Molfetta.

“È stata un’annata difficile, piena di alti e bassi. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, poi man mano abbiamo riparato la situazione, ma dalla prima giornata ad oggi è stata un’autentica rincorsa. Nelle ultime tre partite siamo riusciti ad agganciare il primo posto e adesso l’obiettivo è mantenerlo fino alla fine” afferma in proposito il presidente del sodalizio lametino Nicola Mazzocca analizzando quando fatto finora dalle sue ragazze.

Sulla partita col Taranto, prossimo avversario, il numero uno è cauto: “Il match - dice - non si presenta per niente facile perché le pugliesi, seppur qualificate già ai playoff, vogliono arrivare il più in alto possibile. E’ una squadra che già nel match dell’andata ci ha dato molto filo da torcere, noi abbiamo vinto ma forse non del tutto meritatamente, perché ci hanno messo in grandissima difficoltà. Non sarà semplice fare punteggio pieno a Taranto, abbiamo inoltre qualche giocatrice con degli acciacchi, ma noi faremo il massimo per riuscirci, a fine partita tireremo le somme. L’obiettivo è andarsi a giocare la finalissima, se dovesse andare male possiamo sempre sfruttare la porta dei playoff e quindi siamo più o meno tranquilli da questo punto di vista.

Mazzocca accenna anche ai programmi futuri: “se la squadra dovesse salire di categoria, avremo sicuramente bisogno di imprenditori (a quelli esistenti dovranno aggiungersene altri) per poter fare un campionato di tutto rispetto e non ripetere l’esperienza del 2018/2019. Quello fu un campionato devastante, nel senso che facemmo 17 punti, a soli 4 dalla salvezza, ma giocando tutte le partite fuori casa, anche quelle interne, perché il Palasparti non era agibile, magari giocando a Lamezia e con la spinta del pubblico ci saremmo riusciti. Speriamo di fare il salto e poi vediamo quello che succede”.