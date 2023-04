Al Donegani 160 studenti di tre paesi europei insieme per rendere il cielo sempre più blu

All'Istituto Donegani di Crotone si “allarga il Cielo”. Dall’1 al 6 maggio si svolgerà infatti l'evento finale dell’attività transnazionale di apprendimento-insegnamento-Formazione, la LTTA, del Progetto CiElo del programma Erasmus+.

CiElo è l’acronimo di Circular Economic Lab & Observatory e coinvolge 160 studenti ed i loro insegnanti provenienti da tre paesi europei: Croazia, Lituania e Romania: in particolare V. Gimnazija di Zagabria (Croazia), Liceul Teoretic Sfantu Nicolae (Romania) e Kauno r. Domeikavos gimnazija (Lituania) .

Due i partner scientifici e tecnici di supporto e di grande rilievo specializzati in tematiche legate all'economia circolare: la FEEM, Fondazione Eni "Enrico Mattei"; e la facoltà di Geologia Mineraria e Ingegneria Petrolifera dell’Università di Zagabria. Infine il partner tecnico che è la Civicamente, specializzata nello sviluppo di materiali didattici digitali innovativi.

Approcci didattici all'avanguardia, strumenti multimediali, tematiche urgenti per la difesa dell'ambiente, conoscenza dei territori, strategie di diffusione del digitale, story-telling, scrittura strategica per il web: sono questi gli obiettivi dei processi di apprendimento di alti livelli.

Al di sopra di tutto è lo sfondo del cielo che si amplia, che è unico per tutti, che è principio ispiratore. Per una settimana gruppi di giovani ispirati da importanti processi laboratoriali, al Donegani e per mezzo del Donegani, mostreranno come renderlo “sempre più blu”.

Il team del Progetto è composto da Oliverio, Attinà, Meo, Fontanella, Frandina. Referente del Progetto: Mario Spanò.