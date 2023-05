Lamezia Terme. Piazza ritrovo abituale di pregiudicati: bar sospeso per 15 giorni

Nell’ambito dei servizi finalizzati al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa che si sono verificati nelle aree circostanti a Piazza Mazzini di Lamezia Terme, i Carabinieri hanno proceduto a notificare un provvedimento del Questore di Catanzaro al titolare di un bar ubicato nella cosiddetta “Piazza d’Armi”.

La misura, della durata di 15 giorni, si è resa necessaria a seguito di numerosi episodi di violenza che nel corso del tempo si sono verificati nelle aree circostanti la Piazza, e che hanno creato nei residenti un forte senso di insicurezza e allarme sociale.

In particolare i controlli effettuati dai militari, integrati anche dalla polizia del Commissariato locale, hanno consentito di accertare la presenza costante e abituale di persone gravate da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di stupefacenti e anche per associazione di tipo mafioso.

Gli accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, quella che viene definita come "una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Il provvedimento ha anche la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi che un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro vengono avvertiti che la loro presenza in quel luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte.