Ruba un’auto e scappa, inseguito per la città: bloccato ed arrestato dalla polizia

Una folle corsa tra le vie cittadine per tentare di scomparire dopo aver rubato un’auto ed essere tallonato dalla Polizia. È accaduto a Cosenza e protagonista della vicenda è stato un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, come dicevamo, dopo aver trafugato una vettura è stato intercettato da una pattuglia della squadra volante che gli ha intimato di fermarsi, ordine a cui non ha affatto ubbidito, allontanandosi invece in tutta fretta.

Ne è scaturito l’inseguimento conclusosi dopo poco quando il 43enne è stato bloccato: inevitabili sono scattate le manette per furto e resistenza a pubblico ufficiale e come disposto dalla Procura della Repubblica cittadina è stato sottoposto ai domiciliari.