Crotone. Movimenti sospetti fuori dall’autocarrozzeria, titolare arrestato per spaccio

Il titolare di un’autocarrozzeria del quartiere Acquabona di Crotone, un 38enne del posto, è stato arrestato dalla squadra volante della polizia per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti.

Gli agenti, impegnati in un normale servizio sul territorio, hanno notato dei movimenti sospetti di alcuni soggetti noti come assuntori di droga, nei pressi della carrozzeria, il cui titolare peraltro è conosciuto per i suoi pregiudizi specifici.

I poliziotti sono così intervenuti ed eseguita una perquisizione hanno ritrovato un involucro con dentro 10 grammi di cocaina oltre a due bilancini di precisione, di cui uno ancora con tracce della stessa sostanza, il tutto posto sotto sequestro.