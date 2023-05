Invece di stare ai domiciliari erano in strada a chiacchierare, arrestati

Avrebbero dovuto essere a casa, essendo ristretti entrambi ai domiciliari, ma durante un controllo di routine dei carabinieri non erano affatto nelle loro abitazioni e per questo due catanzaresi, un 47enne ed un 31enne, sono finito di nuovo in arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria rimessi ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

È successo qualche giorno fa e ad accorgersi che i due non fossero nelle rispettive abitazioni sono stati i militari della stazione Santa Maria del capoluogo di regione.

Sono immediatamente scattate le ricerche che hanno consentito di rintracciarli insieme, di lì a poco, in una delle vie adiacenti ai loro domicili, mentre parlavano tra loro. Da qui le manette con la contestazione del reato di evasione dai domiciliari.