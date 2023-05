Il ruolo dei beni culturali nello sviluppo della Calabria, professionisti a confronto

Il ruolo dei ben culturali nello sviluppo economico della Calabria sarà l’argomento alla base del convegno organizzato per venerdì prossimo, 19 maggio, alle 10, a Rende, presso la sede del Consorzio Cultura e Innovazione, Cubo 15A dell’Università della Calabria.

L’evento, organizzato dal Consorzio, approfondirà diverse tematiche riguardanti il patrimonio culturale regionale, la sua valorizzazione e il ruolo effettivo e potenziale da esso giocato nell’ambito delle politiche economico-culturali.

La Calabria e i beni materiali e immateriali di cui è custode, la periferia come nuovo centro propulsore di idee, la rete come strumento di confronto e di crescita, la comunità come protagonista della riscoperta del patrimonio, saranno alcuni dei temi al centro del dialogo che vedrà coinvolti diversi professionisti del panorama culturale calabrese e non solo.

L’obiettivo è quello di instaurare un dibattito sui punti di forza e le problematiche tipiche di un settore, come quello culturale, che si muove fra incredibili opportunità di rilancio e difficoltà strutturali, ma soprattutto offrire nuovi spunti di riflessione e dare spazio a prospettive per il futuro.

Il convegno e la sua organizzazione rappresenta per il Consorzio Cultura e Innovazione simbolico inizio di una nuova e ricca stagione culturale; il primo di una serie di seminari volti all’approfondimento di tematiche inerenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio.