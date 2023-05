Crotone, per la festa della mamma torna l’Azalea della Ricerca

Sono diverse le iniziative messe in campo per questo fine settimane per la ricerca contro il cancro, messe in campo dall’Airc in coincidenza con la festa della mamma e “l’Azalea della Ricerca”.

Iniziative che sono state presentate questa mattina nella sala Borsellino della Provincia di Crotone, dall’Airc, insieme alla commissione Pari opportunità del comune di Crotone, Terziario donna di Confcommercio e l’Asp.

Per l’Airc sono intervenute Teresa Battigaglia, Lorenza Iannotta e, naturalmente, il responsabile, Maurizio Principe; presenti anche Teresa Cortese e Maria Ruggiero, storica volontaria.

Presenti anche i rappresentanti degli Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei geologi che si sfideranno in un quadrangolare al centro sportivo Academy di Crotone.





Ad illustrare l’iniziativa, Pino Drago (come rappresentante degli ingegneri e del centro Academy Crotone), il presidente dell’ordine degli architetti, Antonio Grilletta ed il segretario dell’ordine geometri, Leonardo Marinello.

E si comincerà proprio da questo quadrangolare, sabato 13 alle 18.30 con le semifinali e la finale, con la premiazione che avverrà il giorno dopo, alle 11, in piazza Pitagora durante l’iniziativa dell’Airc.

A ciò si aggiunga l’iniziativa delle Pari opportunità, illustrata da Maria Teresa Grande, della campagna di sensibilizzazione “Prevenzione Amica” con l’adesione di diversi laboratori di analisi e i centri specialistici della città.

L’iniziativa, già partita e che si protrarrà fino a lunedì 15 maggio, propone screening e visite specialistiche a prezzi ancora più accessibili per le donne che abbiano difficoltà economiche.

Per l’Asp, in rappresentanza del commissario Carbone, il responsabile degli screening oncologici, Giancarmine La Greca, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione.

Lo stesso La Greca, poi, ha sottolineato, nel contempo, la scarsa adesione dei pazienti della provincia alla campagna di screening lanciata, ribadendo come lo screening sia decisivo per la salute.

La giornata clou sarà domenica 14 maggio, con lo stand Airc allestito in piazza Pitagora a Crotone, alle ore 11 per la vendita delle azalee, per finanziare l’opera dei ricercatori.

A concludere la presentazione il presidente dell’Airc Principe, che ha sottolineato come l’associazione sia a Crotone da ormai 30 anni e che la città è tra le più generose d’Italia.