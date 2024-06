Romolo Hospital, Commissione Sanità: Asp rimborsi le prestazioni assicurate da agosto scorso

Un momento dei lavori della III Commissione

Una nota sarà inviata a stretto giro sul tavolo del Commissario Straordinario dell’Asp provinciale, Antonio Brambilla, sollecitando che il contratto che dovrà stipulare per conto dell’ente con la Romolo Hospital, preveda anche le prestazioni sanitarie fin qui effettuate dalla stessa struttura dall’agosto scorso, ovvero da quando è iniziato l’ormai noto contenzioso che ha visto la clinica andare in sofferenza e che l’ha vista garantire per circa un anno i propri servizi sanitari, a centinaia di pazienti, senza venire però retribuita (QUI).

È quanto emerso dalla riunione della III Commissione Consiliare del Comune di Crotone, svoltasi stamani sotto la presidenza della consigliera Antonella Passalacqua e che aveva come oggetto proprio la problematica della Romolo Hospital di Rocca di Neto, riconosciuta eccellenza in Calabria e non solo nel settore delle cure urologiche.

Presenti al tavolo anche gli assessori Angela Maria De Renzo e Maria Bruni, il sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo, la proprietà della casa di cura e una delegazione dei suoi lavoratori.

La Commissione, sentiti gli ospiti, ha quindi preso atto che ieri sera il commissario ad acta, Roberto Occhiuto - dopo mesi di incomprensibili rinvii - abbia finalmente firmato il Dca con cui ha riaccreditato la struttura col Servizio Sanitario Regionale (QUI).

È stato poi il Consigliere Devona, delegato alla sanità in rappresentanza della minoranza, ad avanzare la proposta di redigere il documento da inviare al commissario dell’Azienda sanitaria locale, proposta che ha trovato il parere favorevole dell’unanimità dei presenti, compresa la presidente Passalacqua che ha assunto l’impegno di inoltrarla a Brambilla insieme al verbale della riunione.

Mercoledì prossimo, 3 di luglio, difatti, ci sarà un incontro proprio tra il commissario Asp ed il management della clinica, ed i consiglieri hanno dato la loro disponibilità a parteciparvi con i delegati alla sanità.

Qualora dovesse verificarsi un qualsiasi “inconveniente” che rendesse difficoltoso e rallentasse il raggiungimento di un comune accordo tra azienda sanitaria e Romolo Hospital, i membri della Commissione hanno annunciato che convocheranno immediatamente un Consiglio comunale straordinario aperto.