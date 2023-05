Curinga. Anziano scomparso da casa da una settimana, avviate le ricerche

Non si hanno notizie da ormai quasi una settimana di un 75enne di Curinga, M.B. le sue iniziali. L’uomo è sparito di casa il 7 maggio scorso e da questa mattina, a seguito dell'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Catanzaro, tecnici e operatori delle Stazioni Alpine Aspromonte e Catanzaro del Sasc, il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, sono impegnati nella ricerca.

L’anziano si era già allontanato da casa altre volte, per far ritorno dopo 3 o 4 giorni ma, in quest’ultimo caso, non vedendolo rientrare, i familiari hanno dato l’allarme.



Sul posto stanno partecipando alle ricerche anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri della Stazione di Curinga.