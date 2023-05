Calcio a 5. Finale andata playoff: la Royal Lamezia si fa raggiungere dal Pero (2-2)

Nella finale di andata dei playoff sfiora il colpaccio la T&T Royal Lamezia che va in svantaggio e in tre minuti ribalta la situazione ma il Pero agguanta il pareggio nei minuti finali.

Grande sfida alla Vista Vision Arena di Pero tra la compagine locale e i lametini: le due squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad un match intenso e vibrante fino all’ultimo secondo.

Un primo tempo equilibrato, giocato bene da entrambe le compagini. La Royal per alcuni attimi ha dato dimostrazione di essere più in palla, il portiere Lanza per ben tre volte ha letteralmente salvato la sua porta. Anche Toledo è stata impegnata, ma le occasioni ghiotte sono state di marca biancoverde.

Nel secondo tempo il Pero scende in campo più determinato. Dopo una serie di occasioni per parte sono le milanesi a portarsi in vantaggio: serie di batti e ribatti, De Oliveira è brava a ribadire in rete un pallone vagante in area lametina.

Nemmeno il tempo di esultare e la Royal trova il pari grazie ad una punizione battuta da Laiana che serve Julia Ferreira, palla a Sgarbi che sotto porta è brava a battere a rete.

Dopo tre minuti le ragazze di mister Carnuccio si portano in vantaggio: fallo su Julia Ferreira lanciata a rete, calcio di punizione della quale si incarica la stessa giocatrice, palla sulla barriera, sulla ribattuta è ancora la brasiliana a calciare trovando l’angolo vincente.

La Royal continua ad attaccare e va vicinissima al terzo gol. Reazione delle bianco blu che a pochi minuti dalla fine trovano il pari grazie ad uno svarione difensivo delle lametine, palla persa a centrocampo e Annese si trova a tu per tu con Toledo, battendola.

Le due squadre cercano il gol del ko, ma entrambe le retroguardie sono attente. A pochi secondi dal termine è ancora Annese, su altro svarione difensivo, a mancare di poco il vantaggio. La calcettista milanese colpisce la parte esterna del palo alla destra di Toledo.

Un gol che sarebbe stato un’autentica beffa per la Royal che forse nell’arco del match ha dato qualcosina in più rispetto alle padrone di casa.

Tre parate decisive di Lanza, che salvano di fatto la sua squadra da un passivo che sarebbe potuto risultare decisivo per la partita di ritorno. Invece sì parte da un 2-2 che lascia aperto ad ogni pronostico. Il 28 gara di ritorno, ci si aspetta un palasport gremito in ogni ordine di posti.