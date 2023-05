Serie A: dallo scudetto del Napoli alla retrocessione della Sampdoria

Mentre il campionato di Serie A si avvia verso la conclusione, possiamo già annotare quali sono i primi verdetti definitivi per la lunga stagione 2022-2023. Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, avvenuta al termine della 33esima giornata grazie al pareggio di Udine siglato dall’attaccante Victor Osimhen, è arrivata anche la prima sentenza relativa alla zona retrocessione, con il 34esimo turno.

La Sampdoria torna in serie B dopo undici anni

La sconfitta della Sampdoria contro l’Udinese di Andrea Sottil, vuol dire matematica retrocessione in Serie B, avvenuta con quattro giornate d’anticipo. Per il Doria significa far ritorno in cadetteria dopo 11 anni di Serie A. Infatti l’ultima apparizione nel campionato di B risale alla stagione 2011-2012.

Focus sul calcio ligure: Samp, Genoa e Spezia

Questo risultato tra l’altro arriva dopo che nella giornata di sabato 6 maggio il Genoa aveva ottenuto la promozione in Serie A dopo una sola stagione di B. Per quanto riguarda il calcio ligure, resta ora da capire se lo Spezia riuscirà a centrare l’obiettivo salvezza, dove però le ultime gare e i risultati delle dirette contendenti saranno fondamentali. Lo Spezia dovrà quindi giocarsi la permanenza in massima divisione nelle gare contro il Milan di Stefano Pioli, il Lecce di Marco Baroni, il Torino di Ivan Juric e infine la Roma di José Mourinho. Squadre che, fatta esclusione per la compagine granata, sono in corsa per i loro obiettivi stagionali. Roma e Milan, aldilà del risultato in Europa, devono infatti ottenere un piazzamento utile per le coppe internazionali della prossima stagione, mentre il Lecce deve ancora ottenere la matematica salvezza, dopo alcune prestazioni non del tutto convincenti.

Una lotta salvezza sempre più avvincente e spettacolare

Per quanto riguarda la bagarre relativa alla lotta salvezza, le squadre attualmente coinvolte sono le seguenti: Spezia, Verona, Cremonese, Lecce e Salernitana. L’Empoli di Zanetti, dopo aver battuto la Salernitana nello scontro diretto si trova a +11 dalla terzultima, un vantaggio confortevole e più che sufficiente, visto che restano da giocare poche partite. Discorso differente per la Cremonese di Davide Ballardini, che durante queste ultime giornate deve fare di tutto per tentare di salvarsi. I grigiorossi che durante il girone di ritorno hanno fatto molto meglio, devono ora tentare di raggranellare il massimo dei punti disponibili nelle sfide contro Juventus, Bologna, Lazio e Salernitana. Quattro sfide che per diverse ragioni saranno complicate, ma forse non impossibili. La Cremonese attualmente è a -6 dalla salvezza, posto occupato proprio dal Verona di Zaffaroni. Il Verona nelle ultime gare è riuscito a recuperare terreno, non solo scavalcando lo Spezia di Leonardo Semplici, ma anche portandosi a -1 dal Lecce di Marco Baroni. Lecce che nelle ultime cinque giornate ha ottenuto solo 4 punti su 15 disponibili. Un bottino piuttosto magro, dunque per la formazione salentina. Uno scenario piuttosto avvincente anche in termini di scommesse sportive per quanto riguarda la lotta salvezza del massimo torneo.

La lotta Champions per la stagione 2023-2024

Con il Napoli di Luciano Spalletti già campione d’Italia, i posti disponibili per la Champions League restano solo tre. Non è detto che arrivare quarti significhi automaticamente accedere alla prossima edizione della competizione europea, visto che ci sono squadre come la Roma che pur arrivando quinta potrebbe comunque accedere alla Champions, vincendo l’edizione in corso di Europa League. Ci sono in effetti numerose incognite, ma andiamo ad analizzare la classifica in divenire e le prossime gare di campionato per capire meglio quali squadre potrebbero accedere alle coppe europee della prossima stagione. Fiorentina, Roma, Juventus, Inter e Milan sono ancora in gara per Conference, Europa League e Champions. Delle cinque però solo 3 squadre possono vincere e quindi accedere il prossimo anno alle coppe, tramite successo in Europa.

Questo significa che due delle squadre dovranno invece ottenere la qualificazione attraverso il piazzamento finale in campionato. In attesa di conoscere il verdetto della sentenza della Juventus, circa la penalizzazione, resta da capire se Lazio e Atalanta troveranno spazio per un posto d’onore in Champions ed Europa League. La classifica odierna dice che Juventus, Lazio e Inter, sono le squadre con maggiori possibilità. La Fiorentina oltre alla possibilità di accedere attraverso la vittoria della Conference League, potrebbe arrivare in Europa League vincendo la Coppa Italia, in finale contro l’Inter di Inzaghi. Ecco perché le ipotesi sono davvero numerose, senza contare le ultime gare come Fiorentina-Roma, Juventus-Milan e Roma-Spezia. Tutto resta quindi in bilico fino al prossimo 4 giugno e oltre, visto che le finali di Europa League e di Champions verranno disputate rispettivamente il 31 maggio e il 10 giugno, a Budapest e a Istanbul.

In conclusione

Qualora la stagione dovesse concludersi con una o tre vittorie in Europa, per il calcio italiano questo sarebbe un anno di grande affermazione, considerando che sono state ben quattro le squadre italiane arrivate ai quarti di finale di Champions League. Resta da capire se questo risultato sarà coronato da una, due o addirittura tre vittorie. Che è poi quello che sperano i tifosi e i giocatori delle cinque squadre coinvolte nelle varie competizioni.