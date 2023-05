Area relax: la valorizzazione della piscina passa per le coperture di design

Una piscina è un investimento che permette di usufruire di comfort e relax ma anche di accrescere il valore dell’immobile oppure di offrire un valore aggiunto nel caso in cui venga installata in una struttura ricettiva.

Naturalmente, per beneficiare di tutti i vantaggi che è in grado di offrire per un periodo di tempo piuttosto lungo è importante prendersene cura al meglio, proteggendo la vasca attraverso l’installazione di una copertura.

In commercio è possibile trovare tantissime proposte, tuttavia il consiglio è quello di optare per soluzioni di design, così da valorizzare l’area relax anche dal punto di vista estetico.

Per poter contare su una scelta ampia e variegata, è possibile affidarsi ad aziende di riferimento nel settore come Abritaly, che attualmente vanta un’esperienza di oltre 40 anni e un catalogo con più di 45 prodotti, tutti contraddistinti da uno stile 100% Made in Italy.

Naturalmente, ogni copertura per piscina di Abritaly viene realizzata nel pieno rispetto delle specifiche esigenze del cliente, prediligendo sempre l’impiego di materiali hi-tech all’avanguardia.



Perché installare una copertura per la piscina dell’area relax

I vantaggi di installare una copertura per la piscina sono numerosi, a cominciare dalla riduzione degli interventi di manutenzione.

Grazie a queste soluzioni di design, infatti, lo specchio d'acqua rimane protetto dall'azione aggressiva degli agenti atmosferici – come pioggia e vento – ma anche da raggi UV, sporcizia, foglie, detriti e insetti.

Ciò consente una minor proliferazione di alghe e batteri e, quindi, una necessità meno stringente di igienizzare e pulire la vasca, con conseguenze importanti in termini di risparmio di tempo e costi.

Inoltre, una copertura per piscina permette di risparmiare anche sul riscaldamento dell’acqua, dato che è in grado di mantenerne costante la temperatura evitando le dispersioni di calore.

Naturalmente, grazie a queste soluzioni è possibile beneficiare anche di un ambiente molto più sicuro: una copertura, infatti, permette di evitare che si verifichino cadute accidentali in acqua quando la piscina non viene utilizzata. Un aspetto molto importante, soprattutto in presenza di bambini, anziani, soggetti fragili oppure animali domestici.

Un’ampia varietà di modelli di coperture, inoltre, permette di nuotare all’interno della vasca anche quando la copertura è distesa, offrendo in questo modo l’opportunità di sfruttare la piscina per tutto l’anno e non soltanto nei mesi estivi.

Infine, è importante ricordare che optando per soluzioni motorizzate alimentate con pannelli fotovoltaici è possibile usufruire di tutti i vantaggi offerti dalle coperture impattando meno sull’ambiente.



Come scegliere il modello di copertura per la propria piscina

In commercio esistono numerose tipologie di copertura, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza sia per quello che riguarda l’ambito residenziale che quello commerciale.

Naturalmente, in fase di scelta è importante tenere conto di una serie di fattori importanti, che vanno dalle dimensioni della piscina a quelle dello spazio outdoor, senza dimenticare lo stile architettonico dell’ambiente in cui la struttura andrà ad essere installata.

In generale, per valorizzare aree relax piuttosto ampie è possibile optare per coperture alte, in legno oppure in alluminio, così come per modelli telescopici extra. Quando la necessità è quella di coniugare comfort, bellezza e funzionalità, si ha l’opportunità di scegliere tra coperture telescopiche medie e basse, così come per modelli per piscine fuori terra amovibili. Infine, sul mercato è possibile trovare anche soluzioni salvaspazio, come per esempio le telescopiche ultra basse, le tapparelle e le coperture calpestabili.

Realtà specializzate come Abritaly, naturalmente, danno anche la possibilità di realizzare soluzioni del tutto personalizzate, così come di richiedere numerosi optional, che possono andare dall’inserimento di porte e finestre all’installazione di griglie di areazione.