Rende, controlli nelle zone della movida: 10 denunce e 12 segnalazioni

I luoghi della movida di Rende sono stati passati al setaccio da Carabinieri, che nei giorni scorsi hanno svolto numerosi controlli presso bar, pub e locali frequentati da giovani ed adolescenti.

Controlli durati per tutto il fine settimana, e che hanno portato all'identificazione di 60 persone ed al controllo di 40 veicoli. Complessivamente, ben 10 automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, in quanto risultati con un tasso alcolemico ben superiore alla norma: a tutti è stata ritirata la patente.

Altre 12 persone invece sono state segnalate in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di diverse droge. Complessivamente, sono stati sequestrati 10 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

Svolti anche dei controlli coordinati con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, volti ad individuare eventuale lavoratori in nero. Proprio all'interno di un locale è stato individuato un lavoratore irregolare, mentre in un altra attività è stato individuato un lavoratore in nero peraltro percettore del Reddito di Cittadinanza. I due locali sono stati sanzionati rispettivamente per 3.600 e per 4.320 euro.