Crotone, tenta furto in abitazione ma viene scoperto ed arrestato

Dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione il ventenne originario della Tunisia sorpreso lo scorso venerdì all'interno di una abitazione a Crotone. Un furto sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri della locale compagnia, ma anche grazie al sangue freddo del proprietario di casa, che è riuscito ad allertare i soccorsi senza farsi scoprire.

Il tutto è accaduto lo scorso 19 maggio in una abitazione di Via Agea, in località Campione, attorno alle 14:00. Secondo quanto denunciato dal residente, questo avrebbe notato un estraneo all'interno della propria abitazione, intento a cercare oggetti di valore e denaro frugando tra i suoi effetti personali.

Immediato l'arrivo sul posto di una gazzella dei Carabinieri, che sono riusciti a fermare il giovanissimo mentre si trovava per strada. Perquisito, è stato trovato in possesso di una somma di denaro contante restituita poi al legittimo proprietario.

Il giovane, risultato privo di documenti e senza fissa dimora, è stato trasferito per direttima presso il carcere cittadino.