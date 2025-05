Crotone, tenta spaccata in negozio di abbigliamento: arrestato 36enne

Un trentaseienne senza fissa dimora è stato arrestato dopo aver tentato un furto in un negozio di abbigliamento nel centro di Crotone. Lo rende noto la locale Questura, che proprio in questi giorni ha intensificato i controlli in città in occasione delle festività mariane.

In particolare, l'uomo avrebbe tentato di sfondare l'ingresso di un negozio di abbigliamento ubicato lungo Via Mario Nicoletta, provocando notevoli danni pur non riuscendo ad accedere all'interno dell'attività. L'episodio si è verificato nella notte del 16 maggio, ed il soggetto è stato fermato nell'immediato.

Proprio gli agenti in perlustrazione del centro lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto lungo la strada, mentre tentava di allontanarsi dall'esercizio commerciale. Successivi accertamenti tramite la consultazione delle immagini di videosorveglianza hanno permesso di accertare che l'uomo fermato - di nazionalità algerina e senza fissa dimora - fosse lo stesso che aveva tentato di sfondare l'ingresso dell'esercizio commerciale.

Al termine delle formalità di rito l'uomo è stato dunque arrestato con l'accusa di tentato furto.