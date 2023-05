Crotone. Vertenza Abramo Cc. Riga (Azione): Regione e Governo rafforzino commesse

Salvo Riga, capogruppo di Azione nel Consiglio Comunale di Crotone, riaccende i riflettori della vicenda relativa alla Abramo Customer Care, riferendo di aver inoltrato il 15 maggio scorso una richiesta di convocazione del “Tavolo di garanzia” presso il Comune pitagorico, ritenendo necessario “che tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle regionali, in sinergia ai commissari giudiziali, lavorino tutti insieme per garantire la continuità aziendale e lavorativa”.

“I lavoratori dell’Abramo - precisa infatti Riga - sono uomini e donne che in maniera encomiabile continuano ad essere instancabili lavoratori pur avendo una spada di Damocle sulle loro teste. Infatti, ciò che li contraddistingue è la caparbietà e soprattutto la professionalità nonostante un futuro incerto. Ad oggi proprio questi lavoratori rappresentano il maggior valore che l’azienda può vantare”.

Secondo il capogruppo di Azione, quindi, la vertenza che li riguarda deve varcare i confini regionali: “l’invito - afferma - è rivolto al Presidente della Regione Calabria, alla deputazione Regionale, in concerto con il Governo, affinché si rafforzi il perimetro delle commesse ad oggi operative”.

Per Riga la strada verso il riposizionamento sul mercato dell’azienda passa attraverso un Piano Industriale, “ed il Governo, per tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, deve investire le giuste risorse e coperture per il rilancio dell’azienda, così è stato per tante aziende così dev’essere fatto per l’Abramo” sottolinea ancora.

Infine, l’invito di Riga è che istituzioni e cittadini “non facciano l’errore di pensare che il problema sia solo dei lavoratori coinvolti, la perdita di redditi in una regione come la nostra è una sconfitta di tutti con ricadute sociali ed economiche importanti”.