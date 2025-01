Abramo, ex Cococo attendono risposte: “Noi ancora esclusi da firma contratto”

"Volevamo far sapere che la Vertenza dei lavoratori della EX Abramo CC non si è ancora conclusa, perché Noi non siamo né stati assunti, né siamo stati chiamati per la firma del contratto".

Lo ricordano in una nota gli ex collaboratori dell'Abramo Customer Care, che ci tengono "a precisare, che negli incontri tenuti al Mimit del 27 novembre 2024 e del 19 dicembre 2024 e dagli annunci, comunicati e rassicurazioni che li seguivano, tutti i lavoratori della ex Abramo sarebbero rientrati nel progetto, alcuni con Tim e gli altri nella digitalizzazione".

"In Particolare noi co.co.co. saremmo stati assorbiti utilizzando il Piano Transformer Calabria, che prevedeva incentivi (da 30 milioni di Euro) alle imprese per la trasformazione di contratti di lavoro precari/flessibili in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70% dell’orario di lavoro a tempo pieno" prosegue la nota.

"Siamo sicuri - aggiungono - che il Presidente Occhiuto, che si è impegnato in prima persona in questa vertenza, lavorando e mettendoci la faccia non si sia dimenticato di noi e che stia ancora lavorando per trovare la soluzione, ma dal 23 dicembre che dovevamo essere assunti è invece calato un silenzio assordante sulla nostra vicenda".

"Ora abbiamo deciso di mobilitarci e dar voce alle nostre preoccupazioni e chiediamo di poter avere informazioni e rassicurazioni dal governatore e chiediamo a tutti (politici, associazioni sindacali e tutti i cittadini) di non essere indifferenti e di starci vicino, in particolare di essere al nostro fianco martedì 21 gennaio alle ore 16.00 in Piazza della Resistenza a Crotone" annunciano in conclusione."Invece venerdì 24 di mattina saremo in manifestazione alla cittadella regionale dove chiederemo di incontrare il governatore".