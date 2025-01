Vertenza Abramo, Lep ancora senza contratti: Occhiuto li rimanda a febbraio

Sono tornati a protestare, questa mattina, in piazza della Resistenza, davanti al Palazzo comunale, gli ex lavoratori Cococo della Abramo Customer Care, i cosiddetti Lep, che dopo una vana attesa seguita a impegni ancora non concretizzati, chiedono solo certezze sul loro futuro.

Si autodefiniscono “lavoratori invisibili” e rivendicano il loro diritto all’assunzione, garantita dal Piano Transformer Calabria e promessagli quando si è definita la vertenza degli altri 900 lavoratori legati proprio all’ex Abramo (QUI).

I Lep avevano festeggiato insieme ai colleghi dipendenti dell’azienda, all’esito della doppia riunione al Mimit e certi dell’impegno della Regione. Finora, però, per loro non c’è stata non solo nessuna assunzione ma neanche la firma dei contratti.

In piazza con i lavoratori anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ed il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, che hanno avuto una interlocuzione telefonica con il presidente della Regione Roberto Occhiuto, per conoscere lo stato dell’arte.

Il governatore, dal canto suo, ha rassicurato i manifestanti, dando appuntamento ai primi giorni di Febbraio, quando lui stesso verrà a incontrare i lavoratori dell’Ex Abramo Cc proprio nel capoluogo pitagorico.

Fiducioso sull’esito della vertenza e certo dell’impegno che ha sempre dimostrato sulla vertenza il governatore Occhiuto si è detto il presidente dell’ente intermedio Ferrari.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Voce, che ha dato atto al presidente della Giunta regionale di averci messo la faccia, ma anche i fondi, per la soluzione di una vicenda lavorativa di primaria importanza per la città.

Per i sindacati, in piazza della Resistenza c’era Fabio Tomaino, segretario provinciale della Uil, che pur riconoscendo l’impegno delle istituzioni, ha sottolineato la vigile attesa per vivere la soluzione pratica che si prospetta per i Lep.

Dal canto loro, i lavoratori - che non hanno solo ascoltato ma anche parlato telefonicamente con Occhiuto - hanno ringraziato auspicando che la loro lunga attesa si possa concludere positivamente ed in tempi ragionevoli.