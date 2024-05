Vertenza Abramo, futuro incerto per i lavoratori: confermate trattative per un ramo dell’azienda

Assemblea sindacale stamattina davanti alla sede di Crotone della Abramo Customer Care alla presenza delle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, per fare il punto sulla vertenza. Un’altra ne seguirà nel pomeriggio. Ciò che è emerso è la novità di una società, di cui ancora non è stata resa nota l’identità ma ritenuta affidabile, che è interessata ad un ramo d’azienda e su cui discuterà nel tavolo ministeriale che verrà convocato a breve. È stato, poi, sottolineato che non è ancora tramontata l’ipotesi della Regione di utilizzare parte dei lavoratori di Abramo per attività di digitalizzazione dell’ente, ma è una soluzione che richiede tempo.

Adesso, invece, ci sono da far fronte a due scadenze più immediate, tra cui il 30 giugno data di scadenza della proroga della commessa di Tim, che, è stato specificato, ancora non ha dato conferma ne sull’interruzione e sulla continuazione. I rappresentanti sindacali presenti, hanno proposto, come iniziative immediate, per lunedì 3 giugno di organizzare dei cortei di macchine dalle tre province interessate, Cosenza Crotone e Catanzaro, per protestare a Catanzaro presso la sede Tim. Poi, presumibilmente nella prima metà di giugno, i sindacati organizzeranno dei pullman dei lavoratori in occasione del tavolo ministeriale, che da lungo tempo è stato invocato.

È stato, poi, ribadito che la partita vera si gioca sulla possibilità che Tim possa prorogare la sua commessa, altrimenti l’azienda sarebbe un contenitore vuoto e non appetibile per eventuali acquirenti. Intanto i lavoratori hanno cominciato a raccogliere le loro schede elettorali per protesta, dandosi tempo fino a martedì per la raccolta, perché la loro intenzione è di non votare a causa della mancata risposta delle istituzioni.

Ieri i lavoratori hanno manifestato in Piazza della Resistenza a Crotone, dove era in corso un’iniziativa della Cgil che festeggiava i 100 anni della Camera del lavoro di Crotone, con più di qualche momento di contestazione.