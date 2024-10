Abramo Customer Care, confermata la cassa integrazione per quasi tutti i dipendenti

A distanza di poche ore dall'annuncio su una possibile "soluzione vicinissima" del governatore Roberto Occhiuto (LEGGI), è arrivata la conferma della cassa integrazione per la quasi totalità dei lavoratori ancora alle dipendenze della Abramo Customer Care. Una conferma attesa, annunciata nel tardo pomeriggio odierno dagli stessi commissari e dovuta al mancato rinnovo delle commesse da parte di Tim e Fibercop.

La stessa amministrazione straordinaria dell'azienda - iniziata nel 2020 - è oramai prossima al termine, sancito al 7 novembre prossimo, mentre per il 5 novembre è stato annunciato un tavolo specifico al Mimit per tentare di reimpiegare i lavoratori in altro settore. A quanto si apprende, i dipendenti sono stati posti in cassa integrazione al 100%, e circa 90 persone sono rimaste escluse da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale in quanto lavoratori a progetto.