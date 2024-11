Vertenza Abramo: Ministero Lavoro sblocca procedura per cassa integrazione

Il Ministero del Lavoro ha sbloccato la procedura per il riconoscimento della cassa integrazione ai lavoratori della Abramo Customer Care, dall’8 di agosto all’8 di novembre, che tra qualche giorno la percepiranno.

Lo fa sapere Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, spiegando di aver ricevuto da poco la comunicazione da parte del dicastero delle imprese e del made in Italy.

Il governatore, poi, rassicura che per il resto “si continua a lavorare senza sosta” in vista del tavolo del 27 novembre fissato al Mimit, e che ci si auspica chiuda positivamente la vertenza garantendo l’assunzione di tutti i mille lavoratori coinvolti e che da mesi ormai vivono nella completa incertezza per il loro futuro professionale.

Appena due giorni fa, difatti, c’è stata un’altra riunione presso lo stesso dicastero, con la centro la discussione sul reskilling dei lavoratori dei call center, reimpiegabili nei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, a cominciare dalla dematerializzazione della sanità.

Soluzioni si stanno cercando anche per i cosiddetti Co.Co.Co., per i quali, grazie alle misure del nuovo Piano regionale del lavoro, sarà pubblicato un avviso di Transformer Calabria che prevede un finanziamento da trenta milioni di euro con incentivi alle imprese e ai datori di lavoro per la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Una procedura che dovrebbe permettere a tutti gli interessati, quindi anche i Co.co.co. della Abramo, di essere assunti e far parte proprio del Piano per la dematerializzazione.